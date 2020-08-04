Відомий російський співак Микола Басков вразив «загадковим» видом на новому фото

Популярний артист поділився новим знімком зі своїми підписниками в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На селфі Басков позує на тлі столика в якомусь ресторані або кафе. Артист пильно дивиться в камеру, злегка примруживши очі, в які світить сонце. На ньому зухвалий яскраво-червоний піджак і біла футболка.

Образ Баскова ідеально доповнює стильна зачіска з начосом і акуратним укладанням.

«Яскравий і Загадковий», - підписав власне фото співак, супроводивши підпис смайликом, що сміється до сліз.

Шанувальники артиста не могли пройти повз такий знімок і тут же почали його обговорювати. При цьому в коментарях відзначилися і багато зірок, в тому числі Ігор Крутой, Алсу та інші. Деяким шанувальникам здалося, що співак на фото виглядає несхожим на себе. Вони припустили, що він щось зробив з обличчям.

«Микола Дікапріо», «І щось задумав», «Щось занадто гарний», «Нереально красивий», «Неможливо не закохатися», «Ви стали Кен( ніякої людяності. Поверніть свою зовнішність», «Коля, Красотун, очей не відірвати!!! Шикарний!!! Так тримати!», «зеленоокий Красень!», «Натуральний блондин», «Микола який же брутальний чоловік і погляд у вас такий притягальний», - пишуть люди.

Нагадаємо, схудлий Басков приголомшив відео в ліжку з молоденькою дівчиною: «Та ти просто бабій!».

Як повідомляла Politeka, у Баскова поповнення, співак показав перше фото з малятком на руках: "Прямо копія".

Також Politeka писала, що Басков похвалився поповненням і показав свою крихітку: «Тепер удвічі щасливіший».