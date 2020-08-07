Ані Лорак, Надя Дорофєєва, Олена Кравець з "Квартал 95" та інші зірки показали себе на залізних конях

На першому фото показала себе Лорак. Красуня була на водному мотоциклі і в червоному купальнику. Зірка доповнила образ стильними окулярами, поки позувала на тлі пляжу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже здалася Надя Дорофєєва. Зірка красувалася в берцях, шкіряних штанях і короткій косусі. Співачка позувала спиною до камери, поки сиділа на байку відомої марки. Волосся артистка вирішила зібрати в два хвостика.

Трійку замкнула Олена Кравець з "Квартал 95". Красуня здалася на шикарному "Бобері" в косусі і штанях, а образ доповнила туфлями. Зірка посміхалася на кадрі, а очі прикрила чорними окулярами. Фото вийшло дуже ефектним і цікавим, адже Олену не часто побачиш в такому образі.

На четвертому кадрі Памела Андерсон. Красуня позує в пеньюарі і великих чоботях. Спочатку Андерсон стоїть біля байка поки її знімають, а через деякий час лягла на нього, щоб фотографії вийшли максимально гарячими. Все відбувалося на вулиці і кадри вийшли екстремально спокусливими.

На останньому кадрі вже була Оля Фреймут. Красуня більше трьох років тому каталася на водному мотоциклі. Цікаво те, що зірка була на останніх тижнях вагітності і можна побачити її величезний живіт.

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