Ани Лорак, Надя Дорофеева, Елена Кравец из "Квартал 95" и другие звездыы показали себя на железных конях

На первом фото показала себя Лорак. Красотка была на водном мотоцикле и в красном купальнике. Звезда дополнила образ стильными очками, пока позировала на фоне пляжа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже показалась Надя Дорофеева. Звезда красовалась в берцах, кожаных штанах и короткой косухе. Певица позировала спиной к камере, пока сидела на байке известной марки. Волосы артистка решила собрать в два хвостика.

Тройку замкнула Елена Кравец из "Квартал 95". Красотка показалась на шикарном "Боббере" в косухе и штанах, а образ дополнила туфлями. Звезда улыбалась на кадре, а глаза прикрыла черными очками. Фото вышло очень эффектным и интересным, ведь Елену не часто увидишь в таком образе.

На четвертом кадре Памела Андерсон. Красотка позирует в пеньюаре и больших сапогах. Сначала Андерсон стоит возле байка пока ее снимают, а через некоторое время легла на него, чтобы фотографии получились максимально горячими. Все происходило на улице и кадры вышли экстремально соблазнительными.

На последнем кадре уже была Оля Фреймут. Красотка более трех лет назад каталась на водном мотоцикле. Интересно то, что звезда была на последних неделях беременности и можно увидеть ее огромный живот.

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