Знаменитая артиска Ани Лорак удивила развлечениями на улице

Сейчас звезда отправилась за границу на отдых, откуда будоражит кадрами с живописными местами, восхищает фото из отеля и показывает фигуру в удобной одежде. При этом певица не так давно решила прорекламировать свои последние вышедшие песни необычными роликами.

В социальной сети Инстаграм в разделе Стори артистка показала, как веселилась на улице в дерзком и смелом имидже.

Так, Каролина показала, как веселилась на природе в необычных джинсах-клеш, а также свободной футболке, скрывающей ее талию. Свой образ она дополнила массивны черными кроссовками и легким макияжем.

В ролике Каролина пробежалась по газону, повеселилась у ели и затем в конце также успела понежиться на зеленой траве, раскинув руки по обе стороны, словно морская звезда. При этом Каролина выглядела заметно похудевшей, ранее она заявила, что весит всего 52 килограмма.

Также мы писали, чтоАни Лорак и Вера Брежнева, засветившиеся на отдыхе в неожиданно дерзких нарядах, немало всполошили сеть. Дело в том, что несколько лет тому назад коллеги, отказавшиеся жить в Украине и перебравшиеся в РФ, решили провести вечер вместе во время отдыха. Совместный кадр двух певиц немало разозлил сеть.

Сами артистки при этом также удивили смелыми нарядами – тонкое бежевое платье и майка на тонких лямках с кружевами выглядели так, словно пижамы. Певица Ани Лорак опубликовала яркое фото на своей странице в Instagram. Именно это селфи, получившееся довольно пикантным, не оставило пользователей сети равнодушными. Некоторые пользователи даже назвали наряды певиц "пижамной вечеринкой".

«Невероятная, прекрасная девушка и тёплый душевный человек @ververa», - написала Лорак.

Вот что писали фолловеры:

«Вы прекрасны», Красавицы. А может вам создать дуэт?», «2 куколки», «Они что в ночнушках??», «Какие красивые😍😍😍😍», «Вы прекрасны обе», «Красотки! 🌸 🌷 🌸 😊», «Нет, про Веру можете не говорить, за нее уже ее сущность все сделала, так что всё равно не верим!», «Обе красивы но насчёт голоса Ани лорак на высоте», «Две красотки,одна лучше другой», «Сидят, си*ьки развесили, че уж, заслуженные артистки», «Из грязи в князи», «Родинки в одинаковом месте ))) красотки 🌟🌟💐».

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

Также Politeka писала, что Билык и Могилевская ошарашили поступком на публике, Ани Лорак не сдержалась: "Ничего себе страсть"