Известная певица Ани Лорак похвасталась кадрами отдыха

В социальной сети Инстаграм в разделе Стори артистка показала, как проводит время отпуска, передает Politeka.net. (Чтобі посмотреть - проскролльте вниз).

На опубликованных кадрах Лорак стоит на фоне бассейна, за которым открывается вид на море. Артистка изгибается, показывая стройную фигуру. Позирует певица в черном открытом купальнике, который едва вместил ее пышные формы.

На голове у Ани Лорак серая бейсболка с ее инициалами.

Напомним, ранее 53-летний российский певец Филипп Киркоров, который является кумом певицы, похвастался отдыхом с Ани Лорак в Греции.

При этом он опубликовал снимок, на котором позирует, стоя рядом с Лорак и тренером на фоне горного пейзажа и опираясь на клюшку для гольфа. Певец одет в пестрые шорты, черную футболку с принтом и кепку. На ногах у него шлепанцы.

«Настроение на неделю зависит от времяпровождения в понедельник! А компания - определяющий фактор! Пожалуйста, не надо отвлекать нас с АниЛорак от идеальной жизни», - написал эпатажный певец.

Киркоров помогал Каролине свое время готовиться к участию в Евровидении, и с тех пор очень бережно к ней относится.

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой..."

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

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