Курс валют в Україні 7 серпня порадує українців стрімким зростанням гривні

Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Нацбанку України, пише Politeka.net. Відзначається, що українська гривня за день посилить свої позиції по відношенню до долара і євро.

Так, у п'ятницю, 7 серпня, долар продаватиметься за 27,67 гривень, у той час як днем раніше його можна було купити за 27,7 гривень.

По відношенню до євро гривня покаже більш серйозне зростання. 7 серпня євро буде продаватися за 32,79 гривень, в той час як днем раніше продавався за 32,9 гривень.

Відзначимо, що таке зміцнення особливо приємно для українців на тлі чуток про швидке знецінення гривні. Нагадаємо, що, згідно з прогнозами, до кінця 2020 року гривня поступово знецінитися до 28-29 гривень за долар. Економічні експерти не поділяють панічних прогнозів про курс по 40 гривень, але повільної девальвації нацвалюти не уникнути.

Як відомо, в серпні гривня традиційно показує зміцнення, а ось восени-взимку починає втрачати позиції. Це пов'язано з сезонними коливаннями. Не уникнути їх і цього року. Найбільш реалістичний курс на кінець року, на думку експертів, 28-29 гривень.

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