Стало відомо, що буде з курсом долара до кінця 2020 року
Про це пише видання ЕП.
Провідні експерти припустили, що до кінця року гривня може подешевшати до позначки в 29 грн/$.
Незважаючи на панічні атаки на валютному ринку і появу екстремальних прогнозів про злет курсу до 40 гривень, експерти прогнозують відносно слабку девальвацію національної валюти.
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“У своєму червневому прогнозі ми закладали плавне ослаблення курсу з осені до 28-29 грн за дол. Як видно з останніх днів, гривня рухається до цього діапазону швидше”, – попереджає економіст Сергій Ніколайчук.
Українців також попередили, що девальвація гривні залежить від дій нового керівництва НБУ.
“Девальваційний тиск традиційно посилюється восени. Ми очікуємо, що обмінний курс буде слабшати і до кінця 2020 року досягне 28,5 грн за дол. Наш прогноз виходить з того, що потік негативних новин, які впливають на ситуацію на валютному ринку, посилюватися не буде”, – йдеться у прогнозі щодо курсу долара.
Варто відзначити, що курс долара в бюджеті на 2020 рік прописаний на рівні 27 грн/$, але зараз ситуація в обмінниках зовсім інша:
Курс валют від НБУ на ранок 5 серпня:
100 доларів - 2782,25 гривні;
100 євро — 3272,34 гривні.
Раніше ми також попереджали про можливий стрибок курсу долара до 40 гривень.
За словами астролога і політичного експерта Влада Росса, призначення новим головою Національного банку України Кирила Шевченка було вкрай невдалим кадровим рішенням. Але, коли влада і українці це зрозуміють, буде вже пізно – шкоди економіці країни буде завдано колосальний.
Він також припустив, що після призначення Шевченка в НБУ курс долара може впасти до позначки в 40 грн/$.
"Незважаючи на те, що Шевченко обіцяв не знецінювати гривню більше, ніж до 30 гривень за долар, він не може втриматися, а, значить, гривня може обвалитися і до 35, і до 40", - попереджав Росс.
Нагадаємо, що долар різко пішов вгору, найгірші прогнози починають збуватися: "після заяви Зеленського...".
Як повідомляла Politeka, долар раптово завмер, НБУ дав новий жорсткий прогноз по євро: що буде з курсом валют.
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