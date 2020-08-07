Курс валют в Украине 7 августа порадует украинцев стремительным ростом гривны

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Нацбанка Украины, пишет Politeka.net. Отмечается, что украинская гривна за день усилит свои позиции по отношению к доллару и евро.

Так, в пятницу, 7 августа, доллар будет продаваться за 27,67 гривен, в то время как днем раньше его можно было купить за 27,7 гривен.

По отношению к евро гривна покажет более серьезный рост. 7 августа евро будет продаваться за 32,79 гривен, в то время как днем раньше продавался за 32,9 гривен.

Отметим, что такое укрепление особенно приятно для украинцев на фоне слухов о скором обесценивании гривны. Напомним, что, согласно прогнозам, к концу 2020 года гривна постепенно обесцениться до 28-29 гривен за доллар. Экономические эксперты не разделяют панических прогнозов о курсе по 40 гривен, но медленной девальвации нацвалюты не избежать.

Как известно, в августе гривна традиционно показывает укрепление, а вот осенью-зимой начинает терять позиции. Это связано с сезонными колебаниями. Не избежать их и в этом году. Самые реалистичный курс на конец года, по мнению экспертов, 28-29 гривен.

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