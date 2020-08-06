Співачка Ані Лорак похвалилася підросла дочкою і показала, як проводить з нею час

Знаменитість опублікувала спільні фото з дитиною на своїй сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.

На знімках Ані Лорак позує поруч з 9-річною Сонею на тлі красивої бухти. Виконавиця вбралася по-дорожньому практично: сіра сорочка, штани на шнурках в тон, темніша кепка-бейсболка і коричнева шкіряна сумка через плече. На дівчинці можна помітити білу футболку і головний обруч з помпонами, вона явно щаслива відпочивати разом зі знаменитою мамою на свіжому повітрі.

"Найсолодші хвилини життя з рідними і коханими", - зазначила Ані Лорак в описі.

У коментарях користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд красунь і звернули увагу, що Соня вже помітно підросла:

"Ви така красива😍 😍 😍"; "Я в шоці 😍 😍 😍 Кароліні ніби 20 років"; " найкращі моменти-проведені з рідними❤️. Прекрасного відпочинку вам!❤ ️ "; "Грецькі німфи ❤️ Красоточки: мама, донечка, як це зворушливо! Саме безцінний час-поруч з мамою 🙏 Чудесного відпочинку, дорогі дівчатка! Нехай у вас завжди будуть обійми один одного і нескінченне тепло ❤️ сонячних днів і щасливих посмішок улюблених ❤️ гріємося вашими промінчиками 🙏"; " Кароліша яка ви красуня! Відпочивайте! Ми вас дуже любимо ❤️ і чекаємо зустрічі з вами🙏"; "улюблені дівчатка❣️ схожі, як дві краплі води"; "дуже красиві і Сонечка дуже підросла ❤️"; "які ви красуні ✨ Сонечка дуже подорослішала, тепер вилита мама😻 гарного відпочинку ❤️"; "Доня - копія тата".

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