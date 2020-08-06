Певица Ани Лорак похвасталась подросшей дочерью и показала, как проводит с ней время
Знаменитость опубликовала совместные фото с ребенком на своей странице в "Инстаграм", передает Politeka.net.
На снимках Ани Лорак позирует рядом с 9-летней Соней на фоне красивой бухты. Исполнительница нарядилась по-дорожному практично: серая рубашка, штаны на шнурках в тон, более темная кепка-бейсболка и коричневая кожанная сумка через плечо. На девочке можно заметить белую футболку и головной обруч с помпонами, она явно счастлива отдыхать вместе со знаменитой мамой на свежем воздухе.
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"Самые сладкие минуты жизни с родными и любимыми", - отметила Ани Лорак в описании.
В комментариях пользователи социальной сети оценили внешний вид красавиц и обратили внимание, что Соня уже заметно подросла:
"Вы такая красивая 😍😍😍"; "Я в шоке😍😍😍 Каролине как будто 20 лет"; "Самые лучшее моменты - проведённые с родными❤️. Прекрасного отдыха вам!❤️"; "Греческие Нимфы ❤️ Красоточки: мама, доченька, как это трогательно! Самое бесценное время - рядом с Мамой 🙏 Чудесного отдыха, дорогие девочки! Пусть у вас всегда будут объятия друг друга и бесконечное тепло ❤️ Солнечных дней и счастливых улыбок любимых ❤️ Греемся вашими лучиками 🙏"; "Каролиша какая вы красотка! Отдыхайте! Мы вас очень любим ❤️ и ждем встречи с вами🙏"; "Любимые девочки❣️ Похожи, как две капли воды"; "Очень красивые и Сонечка очень подросла ❤️"; "Какие вы красотки ✨ Сонечка очень повзрослела, теперь вылитая мама😻 Хорошего отдыха ❤️"; "Доня - копия папа".
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