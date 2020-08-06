Актриса из Украины Ольга Куриленко, которая прославилась ролью девушки Джеймса Бонда, поразила переменами во внешности

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала фото в необычном образе на странице в "Инстаграм".

На снимке Ольга Куриленко сидит в кресле на балконе с озадаченным выражением лица. Актриса одета в вязанную блузку и голубые шорты, а в руках держит тлеющую сигарету. Но особое внимание привлекает прическа девушки - она надела парик под каре цвета платиновый блонд. Таким образом Куриленко преобразилась для роли Ани в фильме "Земля забвения" 2011 года выпуска.

"Кто из вас знает, почему моя героиня в фильме Земля Забвения вынуждена носить парик после Чернобыльской катастрофы?", - поинтересовалась Ольга в описании.

Пользователи социальной сети предложили свои вариантов ответов на вопрос актрисы, а также оценили ее внешний вид в кадре:

"Сигареты тебе не подходят ... !! Аня заражена после ядовитого дождя ..!"; "Переживания старят однако.❤️🌹"; "Очень мило"; "У нее выпали волосы?"; "Королева".

Ранее Ольга Куриленко приятно удивила поклонников фото в купальнике. Она сфотографировалась на фоне моря крохотном бикини, позируя на яхте.

Напомним, что 40-летняя Ольга Куриленко поразила фигурой в бикини: «Это уже перебор».

Как ранее сообщала Politeka, Ольга Куриленко выставила напоказ роскошное тело в бикини: "Чертовски великолепна...".

Также Politeka информировала, что Куриленко соблазнила огромным вырезом, грудь вот-вот выпадет: «Коварная лиса».