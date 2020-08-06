Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова похвалилася ідеальною розтяжкою на фотосесії

Дівчина є професійною спортсменкою, завоювавши мнодество кубків і моделей, молода гімнастка захоплює не тільки фігурою, але і прагненням бути краще. кілька місяців тому Даша помітно схудла, змінила імідж, зробила губи і тепер всі її образи не залишаються непоміченими.

Ульянова стала популярна відразу після скандального фіналу проекту. При цьому дівчина навчилася заробляти на власному профілі в Instagram і для цього постійно бере участь в жарких зйомках, демонструючи розтяжку і фірмові шпагати до стелі і в різних місцях.

"Хочу поговорити на тему значущості Instagram в нашому житті. Саме в цій соціальній мережі я знайшла вас, знайшла багато класних людей і роблю свій перший авторський марафон!.

В Instagram ми спілкуємося, дивимося цікавий контент, продаємо і купуємо, знайомимося, відвідуємо різні тренінги, лекції, марафони... Наприклад, такий крутий, як зробила для вас Даша ♥️

✅ Тут люди люблять очима. Дуже важливо робити красиві, якісні фото і відео.

✅ Будьте підписані тільки на ті сторінки, які вас надихають, мотивують, які корисні і інформативні для вас. Відпишіться від усього шлаку, від людей, які вам не приємні, навіть якщо це троюрідна сестра, дружина брата або набридлива однокласниця;

✅ Будьте самими собою. Але, не варто виставляти занадто особистий контент, який потім можуть використовувати проти вас. Також, ніколи не варто сперечатися про політику, релігію, сексуальні пріоритети, зовнішність і т. д. Instagram нас вчить бути толерантними;

✅ Якщо просуваєте аккаунт, то робіть це правильно. Тільки офіційні методи: реклама у блогерів, Таргет, хороший контент. Ніяких накруток і масових підписок-відписок. "Ліві" методи тільки вб'ють ваш аккаунт", - розповідає Даша, спираючись на поради професіонала.

Шанувальники відреагували відразу:

"Сьогодні тренування буде чи ні?», «Особиста сторінка, дякую ❤️», «Особиста сторінка», «Цікаво 🔥», «Просто особиста сторінка ☺», «Просто сторінка», «Для блогу і для реклами🔥», «Дуже корисна інформація ❤️», «Поки особиста сторінка, планую зробити блог 😊», «У мене особиста сторінка, в майбутньому планую почати особистий блог ☺️», «Вааауу😍😍😍😍».

Відзначимо, після того, як Даша здобула популярність завдяки шоу і скандальному фіналу, вона отримує не тільки компліменти під постами в соціальній мережі Instagram. Але і безліч коментарів з критикою. Найчастіше не тільки необгрунтованою, але ще і вельми різкою.

З цього приводу Даша в одному зі своїх інтерев'ю вирішила висловитися про недоброзичливців. Ролик, в якому переможниця "Холостяка" заговорила про хейтерів з'явився на фан-сторінці дівчини в Instagram.

"Низький IQ (коефіцієнт інтелекту), виглядає, як алкашка, що у неї на голові – я і не таке чула. Взагалі, колись треба було вставати дуже рано, а лягли ми після зйомок лише о третій ночі. Як я повинна була виглядати? Але люди цього не розуміють.

На злі коментарі, до речі, жодного разу не відповідала. Жодній людині. Навіть не блокувала взагалі. Я не реагую на обзивательства і необгрунтовану критику», - розповіла Даша з посмішкою на обличчі в інтерв'ю.

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