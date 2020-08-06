Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова похвасталась идеальной растяжкой на фотосессии

Девушка является профессиональной спортсменкой, завоевав мнодество кубков и моделей, молодая гимнастка восхищает не только фигурой, но и стремлением быть лучше. несколько месяцев назад Даша заметно похудела, сменила имидж, сделала губы и теперь все ее образы не остаются незамеченными.

Ульянова стала популярна сразу после скандального финала проекта. При этом девушка научилась зарабатывать на собственном профиле в Инстаграм и для этого постоянно принимает участие в жарких съемках, демонстрируя растяжку и фирменные шпагаты до потолка и в разных местах.

«Хочу поговорить на тему значимости Инстаграм в нашей жизни. Именно в этой социальной сети я нашла вас, обрела много классных людей и делаю свой первый авторский марафон!.

В Инстаграм мы общаемся, смотрим интересный контент, продаём и покупаем, знакомимся, посещаем разные тренинги, лекции, марафоны... Например, такой крутой, как сделала для вас Даша ♥️

✅ Здесь люди любят глазами. Очень важно делать красивые, качественные фото и видео.

✅ Будьте подписаны только на те странички, которые вас вдохновляют, мотивируют, которые полезны и информативны для вас. Отпишитесь от всего шлака, от людей, которые вам не приятны, даже если это троюродная сестра, жена брата или надоедливая одноклассница;

✅ Будьте самими собой. Но, не стоит выставлять слишком личный контент, который потом могут использовать против вас. Также, никогда не стоит спорить о политике, религии, сексуальных приоритетах, внешности и т.д. Инстаграм нас учит быть толерантными;

✅ Если продвигаете аккаунт, то делайте это правильно. Только официальные методы: реклама у блоггеров, Таргет, хороший контент. Никаких накруток и массовых подписок-отписок. «Левые» методы только убьют ваш аккаунт», - рассказывает Даша, опираясь на советы профессионала.

Поклонники отреагировали сразу:

«Сьогодні тренування буде чи ні?», «Личная страница, дякую ❤️», «Личная страница», «Интересно 🔥», «Просто личная страница ☺», «Лучшие шпагаты, прям Волочкову превосходишь», «Для блога и для рекламы🔥», «Очень полезная информация ❤️», «Пока личная страница, планирую сделать блог 😊», «У меня личная страница, в будущем планирую начать личный блог ☺️», «Вааауу😍😍😍😍».

Отметим, после того, как Даша обрела популярность благодаря шоу и скандальному финалу, она получает не только комплименты под постами в социальной сети Инстаграм. Но и множество комментариев с критикой. Чаще всего не только необоснованной, но еще и весьма резкой.

По этому поводу Даша в одном из своих интеревью решила высказаться о недоброжелателях. Ролик, в котором победительница "Холостяка" заговорила о хейтерах появился на фан-странице девушки в Инстаграм.

«Низкое IQ (коэффициент интеллекта), выглядит, как алкашка, что у нее на голове – я и не такое слышала. Вообще, когда-то надо было вставать очень рано, а легли мы после съемок лишь в три ночи. Как я должна была выглядеть? Но люди этого не понимают.

На злые комментарии, кстати, ни разу не отвечала. Ни одному человеку. Даже не блокировала вообще. Я не реагирую на обзывательства и необоснованную критику», - рассказала Даша с улыбкой на лице в интервью.

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