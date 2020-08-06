Колишня солістка гурту Nikita Анастасія Кумейко показала себе в купальнику на тлі мальовничого пейзажу

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Кумейко, яка тепер виступає під псевдонімом DJ Nana, щосили насолоджується свіжим повітрям на природі. Вона сидить навпочіпки на невеликому дерев'яному мосту над кришталево-чистою водоймою з яскраво-бірюзовою водою. На красуні злитий чорний купальник, який ідеально підкреслює її підтягнуту фігуру і дозволяє продемонструвати пишну п'яту точку.

Вид на задньому плані не менш красивий: зірка насолоджується відпочинком на турецькому курорті з дуже мальовничою природою.

"Човник, пливи", - підписала фото Кумейко.

Її шанувальники оцінили фото по достоїнству, залишивши під ним безліч лайків.

"Русалка", "класна попіо", - пишуть люди.

До цього ми писали, що Кумейко блиснула фігуркою в одному ліфчику. У себе в Instagram красуня опублікувала відео, на якому танцювала біля холодильника. На співачці були білі штани, а верхній одяг вона вирішила скинути з себе. Крім цього, красуня використовувала фільтр, який надів їй на обличчя шкіряну маску зайчика. Таким чином, Кумейко буквально влаштувала рольові ігри на кухні.

"Ох як красиво видно мої бублички, цукерки та інші «секретики» ідеальної фігури", - підписала зірка перше сторіс.

Нагадавши, екс-Nikita в крихітному купальнику посвітила розкішними "близнючками": "хочеться нереально".

Як повідомляла Politeka, екс-Nikita влаштувала рольові ігри в одному ліфчику і шкіряній масці: "Ох як красиво видно мої...".

Також Politeka писала, що екс-Nikita нагнулася в халаті перед камерою, показавши найцікавіше: "Ракурс вирішує".