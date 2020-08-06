Відома українська модель Міла Кузнєцова пограла вражаючими формами перед дзеркалом

Спекотна красуня, чиї груди 13-го розміру була визнана найбільшою в Україні, поділилася кадрами морського відпочинку в Одесі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку моделі в Інстаграме.

Кузнєцова показала, як танцює у ванній свого номера. Модель одягнена в сукню в глибоким декольте, з якого ледь не вивалюється груди вражаючого розміру.

Кадри модель показала в розділі "сторіс", де немає можливості коментувати. Але, коли вона робить звичайні пости, її просто засипають компліментами.

Відзначимо, раніше Кузнєцова показала фото, на якому позує на тлі моря. Величезні груди ледве стримує купальник зі шнурівкою. Модель позує з легким макіяжем, який підкреслює очі.

Користувачі Мережі захоплюються вражаючими формами української моделі.

"Ти просто богиня краси"« " що купальник...!!! яка фігура а губи а очі...», «добре виглядаєш», «Яка прекрасна хтива дама», «красуня», «Моя королева, моє життя, я люблю тебе, як ти божественна, прекрасна королева», «О Боже мій, Краса», «виразно вишукана», «Супер мега крутишка», «Оляля», - пишуть в коментарях.

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