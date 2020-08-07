Починаючи з давніх часів і до наших днів, ідеали краси продовжують змінюватися, вражаючи все новими і більш сміливими ідеями

Однак, є серед жінок дещо вічне - суперництво за право зватися найкрасивішою. І зірки не виняток. Ще в Стародавньому світі в моді були темноволосі кучеряві красуні, а блондинки були помічені куди рідше серед власниць густих і темних локонів.

Зважаючи на рідкість, біляві красуні користувалися у чоловіків популярністю. Саме блондинкою є Афродіта-богиня краси і любові. Зараз зірки мають можливість вибрати будь-який відтінок для свого волосся, але битва блондинок проти брюнеток триває. Зірки експериментують з довгою, носять перуки, фарбують пасма і приголомшують змінами. Представляємо вашій увазі топ добірку найпопулярніших блондинок і брюнеток.

Тіна Кароль зі своїми світлими локонами славиться дивовижним почуттям стилю, любов'ю до модних фотозйомок і досить скромною зачіскою. Пишаючись своїм кольором волосся, Тіна не змінює образ вже багато років.

Світлана Лобода свого часу побувала в різних амплуа. Рудоволоса красуня, пекуча шатенка і багато інших кольорів пишних локонів привертали увагу. Однак, останні роки Світлана не зраджує собі-фарбується в світло-золотистий і захоплює зачісками.

Віра Брежнєва завжди була світловолосою, пишаючись своїм відтінком, артистка підкреслює свій стиль модними укладаннями. При цьому зірка навіть випустила власну косметику, а з приводу своїх локонів навіть провела кілька прямих ефірів, в яких розповіла про правильний стайлінговий догляд.

Блейк Лайвлі завжди була світловолосою, як і віра, при цьому дівчина завжди з'являється на червоній доріжці в неймовірних образах, підкреслюючи красу, якою захоплюються мільйони.

Настя Каменських постійно балує мережу жаркими фото, тому кожен її знімок постійно піддається масовим обговоренням. Зірка також любить доглядати за собою, тому у неї є свій стиліст, безліч поживних масок і Настя розповідає про догляд за собою, розкриваючи особисті секрети краси.

Ані Лорак постійно змінює імідж, зачіски і виступає на концертах з накладними пасмами. Постійні укладання зіпсували локони знаменитості, але салонний догляд допоміг зберегти зірка її звичний стиль. Кілька років під ряд Кароліна з'являється на публіці з простим каре.

Кайлі явялется брюнеткою з народження, проте її любов до змін іміджу допомагає дівчині з експериментами. Дженнер часто блищить з перуками зеленого, жовтого, червоного і навіть коралового відтінку, щоб привернути увагу. Але натуральні відтінки Кайлі все ж віддає перевагу частіше.

Сестра Кайлі-Кім Кардашьян славиться розкішною зачіскою з довгими рівними локонами. Темні пасма завжди привертають увагу, а засоби по догляду за волоссям, якими користується Кім, завжди в попиті. І це не дивно, адже такими волоссям може похвалитися не кожна знаменитість.

Схоже, ще з Середніх століть, коли на перше місце вийшов культ непорочності і невинності, символом якого традиційно є білий колір, блондинки користуються популярністю. А ось брюнетки приваблювали саме завдяки своїй вишуканості і якоїсь похмурості.

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і Решки" показала зайве в тісній майці, ліфчик не був би зайвим.

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