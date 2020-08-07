Начиная с древних времен и до наших дней, идеалы красоты продолжают меняться, поражая все новыми и более смелыми идеями

Однако, есть среди женщин кое-что вечное – соперничество за право зваться самой красивой. И звезды не исключение. Еще в Древнем мире в моде были темноволосые кудрявые красавицы, а блондинки были замечены куда реже среди обладательниц густых и темных локонов.

Ввиду редкости белокурые красавицы пользовались у мужчин популярностью. Именно блондинкой является Афродита — богиня красоты и любви. Сейчас звезды имеют возможность выбрать любой оттенок для своих волос, но битва блондинок против брюнеток продолжается. Звезды экспериментируют с длинной, носят парики, выкрашивают пряди и ошеломляют переменами. Представляем вашему вниманию топ подборку самых популярных блондинок и брюнеток.

Тина Кароль со своими светлыми локонами славится удивительным чувством стиля, любовьюк модным фотосъемкам и довольно скромной прической. Гордясь своим цветом волос, Тина не меняет образ уже многие годы.

Светлана Лобода в свое время побывала в разных амплуа. Рыжеволосая красотка, жгучая шатенка и многие другие цвета пышных локонов привлекали внимание. Однако, последние годы Светлана не изменяет себе - красится в светло-золотистый и восхищает прическами.

Вера Брежнева всегда была светловолосой, гордясь своим оттенком, артистка подчеркивает свой стиль модными укладками. При этом звезда даже выпустила собственную косметику, а по поводу своих локонов даже провела несколько прямых эфиров, в которых рассказала о правильном стайлинговом уходе.

Блейк Лайвли всегда была светловолосой, как и Вера, при этом девушка всегда появляется на красной дорожке в невероятных образах, подчеркивая красоту, которой восхищаются миллионы.

Настя Каменских постоянно балует сеть жаркими фото, поэтому каждый ее снимок постоянно поддается массовым обсуждениям. Звезда также любит ухаживать за собой, поэтому у нее есть свой стилист, множество питательных масок и Настя рассказывает об уходе за собой, раскрывая личные секреты красоты.

Ани Лорак постоянно меняет имидж, прически и выступает на концертах с накладными прядями. Постоянные укладки подпортили локоны знаменитости, но салонный уход помог сохранить звезда ее привычный стиль. Несколько лет под ряд Каролина появляется на публике с простым каре.

Кайли явялется брюнеткой с рождения, однако ее любовь к сменам имиджа помогает девушке с экспериментами. Дженнер часто блистает с париками зеленого, желтого, красного и даже коралового оттенка, чтобы привлечь внимание. Но натуральные оттенки Кайли все же предпочитает чаще.

Сестра Кайли - Ким Кардашьян славится роскошной прической с длинными ровными локонами. Темные пряди всегда привлекают внимание, а средства по уходу за волосами, которыми пользуется Ким, всегда в спросе. И это не удивительно, ведь такими волосами может похвастаться не каждая знаменитость.

Похоже, еще с Средних веков, когда на первое место вышел культ непорочности и невинности, символом которого традиционно является белый цвет, блондинки пользуются популярностью. А вот брюнетки привлекали именно благодаря своей изысканности и некой мрачности.

Напомним, Ивлеева из "Орла и Решки" показала лишнее в тесной майке, лифчик не был бы лишним.

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