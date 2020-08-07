Актриса студії" Квартал 95 " Лєра Товстолес показала, як розважається з подругою в Дніпрі

Знаменитість опублікувала нові фото на своїй сторінці в "Instagram", передає Politeka.net.

Валерія Товстолес вийшла погуляти з друзями в вельми незвичайному образі. Вона вбралася в зелену мішкувату сукню, поділ якої практично не приховує її стрункі ноги. Оборки акцентують увагу на плечах і зоні декольте актриси, хоча тканина їх добре приховує. Образ довершила пишна зачіска, червоне намисто і чорно-білі кеди.

Зірка "жіночого кварталу" позує в різних позах поруч з подругою в одному з ресторанів Дніпра. На одному з фото вона сперлася рукою на віконну раму, спокусливо відстовбурчила стегно і зробила губи качечкою. На іншому Лера тягнеться губами до своєї супутниці, на третій же дівчата пустилися у всі тяжкі і весело сміються.

"Яка фотка подобається більше?) гортай 👉 є люди і місця в Дніпрі, які знову повертають мене в безтурботне дитинство . Дякую моїй @nastya_teri за теплі зустрічі, в @dollar.dp та @bigmama_dp за смачні вечері, обіди, атмосферу ! ❤ ️ ",- підписала фото Товстолес.

Раніше дівчина відзначила День шампанського. На знімку, який вона опублікувала з такого приводу, Лера розвалилася на ліжку в чорних латексних штанях в обтяжку, короткому чорному гольфі, черевиках на товстій підошві. В руці красуня тримала відкриту пляшку шампанського.

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