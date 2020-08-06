Уряд розглядає підвищення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень

Про це пише Politeka.net.

Згідно із заявою Офіса президента, парламент може детально розглянути дане питання вже найближчим часом, в якому буде обговорюватися реальне підвищення заробітної плати до 5 тисяч гривень уже в цьому році.

У той же час, в НБУ відзначають, що підвищення зарплати може зіграти роль у виникненні інфляції.

Поспішаємо нагадати, що мінімалку в країні хочуть, вже починаючи з вересня цього року, підвищіти до 5 тисяч, а вже з першого дня нового року ця сума збільшиться на одну тисячу гривень.

Що стосується підвищення оплати праці через рік, то в з 1 липня 2021 року планується підвищення планки до 6,5 тисяч гривень.

Раніше ми повідомляли про те, що в ПФУ мають намір скоротити кількість осіб, які мають право на заслужений вихід на пенсію. Дане нововведення має вступити в свою законну силу в 2021 разом із запущеною пенсійною реформою.

В першу чергу, зміни торкнуться скорочення кількості потенційний одержувачів пенсійних виплат, в тому числі пільгових. Крім цього, багато українців втратять можливість отримувати пенсію за вислугу років, що суттєво може спричинити масу невдоволення серед населення.

Також в 2021 році зарплата простих українців повинна збільшитися на 12,1%. Кабмін разом з Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства дали прогноз щодо зростання мінімалки.

Так, в 2021 році мінімальна зарплата складе близько 6250 гривень, у 2022-му - 6700 гривень, а ось в 2023-му очікується "різкий" стрибок за цим показником - 7126 грн.

Нагадаємо, що доплата до пенсій в Україні, термінове звернення Мінсоцполітики: "Щомісяця будуть отримувати...".

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