Стало известно, кто в ближайшее время получит надбавки к зарплатам

Как передает Politeka.net, об этом во время брифинга заявил глава МОЗ Максим Степанов.

По его информации, Нацслужба здоровья Украины вчера вечером начала заключать первые договора с бригадами скорой помощи, чтобы последние получали от государства повышенные выплаты.

Известно, что медики могут получать увеличенную на 40% зарплату.

"Во время моего общения с водителями... работая с бригадой экстренной медицинской помощи на прошлой неделе - мы совместно пришли к выводу, что заработная плата, у них должна быть - это порядка 10-12 тысяч грн... Конечно, в следующем году мы закладываем такие цифры", - заявил Степанов во время брифинга.

Министр здравоохранения также анонсировал поднятие зарплат медработникам уже с 1 сентября 2020 года.

"В этом году. Поднятие оплаты экстренной медицинской помощи на 40%... должны пойти в первую очередь на повышение зарплат водителям. Потому что с 1 сентября мы поднимаем зарплату нашим медицинским работникам", - подчеркнул глава ведомства и добавил, что сегодня водители "скорой", работая на полторы ставки, получают всего около 5500 грн.

Ранее мы рассказывали о повышении минимальной зарплаты в Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2021 году минимальная зарплата в Украине будет повышена до 6250 гривен.

В документе также сказано, что минимальная зарплата в Украине к 2023 году будет на уровне в более 7 тысяч гривен.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, - заявил Шмыгаль и добавил, что это прогнозные ожидания, которые были заранее разработаны Министерством экономики.

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