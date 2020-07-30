Не исключено, что до конца года тарифы на коммунальные услуги могут пересмотреть

Как передает Politeka.net, об этом во время пресс-конференции рассказала и.о. главы Минэнергетики Ольга Буславец.

Она предупредила, что в Украине могут изменить тариф на газ для бытовых потребителей.

Что касается тарифов на электоэнергию, то они должны до конца 2020 года остаться бессменными.

Цена на газ населения теперь напрямую зависит от рынка, который будет запущен в Украине с 1 августа 2020 года. Политики и чиновники больше не смогут влиять на формирование стоимости топлива.

"Относительно тарифов на электроэнергию. Вы знаете, что у нас зафиксирован тариф только для населения, и пока он остается неизменным. Что касается газа, у нас полностью либерализован рынок. Вы знаете, что в течение лета беспрецедентно низкая цена на газ, и что с ней будет дальше - покажет время. Это рыночное формирование цены", - добавила Ольга Буславец во время пресс-конференции.

Ранее мы рассказывали, что украинцев обяжут вернуть субсидии и льготы. Так, Раде предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Согласно документу, верификацию льготников могут осуществлять в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат из бюджета.

По завершению трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, обязан ли указанный льготник вернуть деньги в бюджет.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина