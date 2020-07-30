Стало известно, какие категории пенсионеров могут рассчитывать на доплаты от государства
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Минсоцполитики.
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По информации министерства, повышение соцгарантий распространится в первую очередь на людей пожилого возраста.
Решением Кабинета министров был установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым от 80 лет и выше, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе.
В пресс-службе профильного министерства подчеркнули, что выплаты в размере 40% прожиточного минимума будут предусмотрены для тех украинцев, которые утратили трудоспособность (1712 гривен х 40% = 685 гривен).
Таким образом одинокие украинские пенсионеры, которым более 80 лет, и которые нуждаются в постороннем уходе, ежемесячно будут получать пособие в размере 685 гривен.
"Помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года", - добавили в пресс-службе профильного министерства.
Ранее мы рассказывали об отмене пенсий в Украине. Согласно закону, есть ряд причин, по которым государство может отменить выплату пенсии. Уже после Нового года условия планируют ужесточить, что может привести к ряду сокращений выплат.
Пенсию могут забрать, если выплаты назначены на основании фальшивых документов или документов с ошибками. Отмечается, что в случае обнаружения ошибок, ПФУ сможет пересмотреть размер пенсии или вовсе отменить выплаты.
Выплаты могут приостановить, если пенсионер длительное время находится за рубежом.
Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.
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