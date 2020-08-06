Де очікувати нове "випробування" від погоди

Більшості українців варто готуватися до сухої погоди через потужний антициклон Detlef

Про це у своєму Facebook попередила український синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона зазначила, що саме антициклон під назвою Detlef буде визначати переважно суху погоду в більшості областей України.

Що стосується осадків, то вони можливі у певних українських регіонах.

"Проте все ж нюанси передбачаються. На Волині, Рівненщині, Житомирщині, у Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях завтра вдень можливі короткочасні грозові дощі. Вітер очікується північно-східний, невеликий або помірний", - попередила Наталка Діденко.

Температура вдень на Заході та Півночі України буде від 26 до 32 градусів. Спекотніше буде на Півдні, у східних та центральних областях - від 29 до 34 градусів.

"У Києві п'ятниця буде із красивими хмарками, проте без істотних опадів. Денна температура повітря завтра вже трохи "осяде", +28+30 градусів. А вихідними в столиці взагалі буде температурний рахат-лукум, +26, +27 градусів. У суботу - сухо та сонячно, у неділю - місцями короткі грозові дощі. Не переплутайте", - резюмувала синоптик у своєму свіжому прогнозі погод на завтра, 7 серпня.

Раніше ми розповідали про те, як антициклон познущається над українцями 6 серпня.

За прогнозом Наталки Діденко, в Україні буде тепло та без опадів. Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина - набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою.

Температура повітря буде від 28 до 33 градусів, але у південних та східних регіонах стовпчики піднімуться до +35 градусів.

Що стосується Києва, то у столиці буде також спекотно, як і в інших українських регіонах.

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