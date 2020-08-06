Большинства украинцев стоит готовиться к сухой погоде через мощный антициклон Detlef

Об этом в своем Facebook предупредила украинский синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

Она отметила, что именно антициклон под названием Detlef будет определять преимущественно сухую погоду в большинстве областей Украины.

Что касается осадков, то они возможны в некоторых украинских регионах.

"Однако все же нюансы предусматриваются. На Волыни, в Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный", - предупредила Наталья Диденко.

Температура днем на Западе и Севере Украины будет от 26 до 32 градусов. Жарче будет на Юге, в восточных и центральных областях - от 29 до 34 градусов.

"В Киеве пятница будет с красивыми облаками, однако без существенных осадков. Дневная температура воздуха завтра уже немного "осядет", +28+30 градусов. А выходные в столице вообще будет температурный рахат-лукум, +26, +27 градусов. В субботу - сухо и солнечно, в воскресенье - местами короткие грозовые дожди. Не перепутайте", - резюмировала синоптик в своем свежем прогнозе погод на завтра, 7 августа.

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По прогнозу Натальи Диденко, в Украине будет тепло и без осадков. Правда, во второй половине дня вдоль северной границы - Волынь, Ровенщина, Житомирщина, Киевщина, Черниговщина, Сумщина - набегут тучи и местами возможен дождь с грозой.

Температура воздуха будет от 28 до 33 градусов, но в южных и восточных регионах столбики поднимутся до +35 градусов.

Что касается Киева, то в столице будет также жарко, как и в других украинских регионах.

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