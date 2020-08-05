Українці поки що можуть забути про прохолодну погоду через антициклон

Таку інформацію у своєму Facebook оприлюднила синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

Вона попередила, що завтра, 6 серпня, в Україні буде тепло та без опадів, оскільки над країною затримався потужний антициклон.

"Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону - Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина - набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою. Але ще раз - лише у північних районах зазначених областей", - зазначила Діденко у свіжому прогнозі погоди.

Завтра, 6 серпня, температура повітря буде від 28 до 33 градусів, але у південних та східних регіонах стовпчики піднімуться до +35 градусів.

Що стосується Києва, то у столиці буде також спекотно, як і в інших українських регіонах.

"У Києві четвер обіцяє бути сухим сонячним, із температурою повітря +30+32 градуси. Вихідними у Києві градуси трохи спустяться вниз, до більш комфортних, +25+27. Дощів поки що не видно", - резюмувала Діденко у своєму Facebook.

Раніше Наталка Діденко попереджала, що 5 серпня спека повернеться до України.

Так, середня температура по країні складе від +27 до +32 градусів. Також наголошується, що день буде сонячним.

При цьому в Західній Україні через атмосферний фронт збережеться ймовірність грозових дощів. Виняток становитимуть Тернопільщина і Хмельниччина, де істотних опадів не очікується.

В регіонах, де пройдуть дощі, буде трохи прохолодніше – до +22…+26 градусів.

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