Які регіони постраждають більше за всіх

Українцям розслаблятися зарано, оскільки дощова погода поки що не йде з країни

Про це у новому прогнозі погоди розповідає синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, завтра, 1 серпня, в Україні можливі короткочасні грозові дощі.

"Хіба що у Центрі сонце все ж змагатиметься з опадами і часто перемагатиме, а у південній частині буде сонячно сухо та найтепліше. Температура повітря на Півдні очікується завтра +25+29 градусів. На решті території України +22+26 градусів, на Закарпатті до +28 градусів", - попередила вона простих українців.

Діденко також зазначила, що у Києві буде прохолодно й можливі опади. Але вже післязавтра, 2 серпня, буде суха погода.

"Серпень у Київ прийде із свіжістю та вогкістю. У суботу передбачається дощ з грозою, максимальна температура повітря приб"є нещодавню спеку до +22, +23 градусів. У неділю більш ймовірна суха погода, проте свіжувата. Потепління почнеться у вівторок, 4-го серпня", - резюмувала синоптик у своєму новому прогнозі погоди.

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Зокрема, як попереджали синоптики та рятувальники, сьогодні, 31 липня, у частині південних і східних областей, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях буде особливо сильна негода.

Місцями можливі град та шквали до 15-20 м/с, у зв'язку з чим у цих регіонах було оголошено I рівень небезпеки.

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