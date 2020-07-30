З'явився новий прогноз на останній день липня

Спекотна погода поступово залишає територію України

Про це попередила авторитетний синоптик Наталка Діденко, яка оприлюднила у своєму Facebook свіжий прогноз, пише Politeka.net.

За її словами, липень "від'їжджає" з України та забирає із собою спеку.

"Завтра у західних та північних областях протягом дня очікуються притомні і навіть свіжуваті +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів", - попередила вона українців.

Діденко також зазначила, що грозові дощі разом зі шквалами також пройдуть у прикарпатських областях, на Сході та у південній частині. В інших регіонах буде тепло та сухо, й лише вздовж північного кордону можливі окремі невеликі дощі.

Завтра, 31 липня, у Києві буде прохолодно, а стовпчики термометрів піднімуться лише до +22 градусів.

"У Києві завтра, в п"ятницю, істотні опади - навряд. Спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікується близько +22 градусів", - резюмувала Діденко у новому прогнозі погоди.

Раніше ми попереджали про температурні гойдалки, які мали атакувати Україну 30 липня.

За словами Наталки Діденко, жителям деяких українських регіонів варто готуватися до грозових дощів та шквалів.

"Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України, подекуди на Півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На Півдні, у Луганській та Донецькій областях завтра - суха погода", - попереджала синоптик простих українців.

Нагадаємо, погода готує різкий розворот, в зоні ризику нові області

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