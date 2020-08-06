Відома співачка Ані Лорак похвалилася кадрами відпочинку
У соціальній мережі Instagram у розділі Сторі артистка показала, як проводить час відпустки, передає Politeka.net. (Чтобі подивитися-проскролльте вниз).
На опублікованих кадрах Лорак стоїть на тлі басейну, за яким відкривається вид на море. Артистка згинається, показуючи струнку фігуру. Позує співачка в чорному відкритому купальнику, який ледь вмістив її пишні форми.
На голові у Ані Лорак сіра бейсболка з її ініціалами.
Нагадаємо, раніше 53-річний російський співак Філіп Кіркоров, який є кумом співачки, похвалився відпочинком з Ані Лорак в Греції.
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При цьому він опублікував знімок, на якому позує, стоячи поруч з Лорак і тренером на тлі гірського пейзажу і спираючись на ключку для гольфу. Співак одягнений в строкаті шорти, чорну футболку з принтом і кепку. На ногах у нього шльопанці.
"Настрій на тиждень залежить від проведення часу в понеділок! А компанія-визначальний фактор! Будь ласка, не треба відволікати нас з Анілорак від ідеального життя", - написав епатажний співак.
Кіркоров допомагав Кароліні свого часу готуватися до участі в Євробаченні, і з тих пір дуже дбайливо до неї ставиться.
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