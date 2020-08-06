Українцям розповіли, як карантин вплинув на процес вступу абітурієнтів до ВНЗ

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 розповів заступник голови МОН Андрій Вітренко, передає Politeka.net.

За його словами, цього року істотно збільшилася кількість абітурієнтів, а сама кампанія була перенесена на місяць.

"Почалася реєстрація електронних кабінетів, на сьогоднішній день 125 тис.кабінетів вступників на базі повної середньої освіти і 35 тис. вступників до магістратури. Кампанія відкладена на місяць у зв'язку з пандемією, крім того, є така особливість, що дозволено Електронний вступ і для пільгових категорій. Якщо ви маєте право на пільгу, ви можете прийти в будь-який заклад вищої освіти і зареєструвати право на пільгу, не обов'язково це повинен бути вуз, в який ви хочете вступати", - заявив заступник міністра освіти.

Вітренко також додав, що на сьогоднішній день дуже високий запит на бюджетну форму навчання, тому буде серйозний конкурс серед випускників.

"Це перший рік, коли кількість абітурієнтів зростає, вона зросла приблизно на 11%. Також це перший рік, коли ми отримали більше бюджетних місць, приблизно на 7%, є дуже великий запит на бюджетну форму навчання", - продовжив він в ефірі телеканалу.

Підсумовуючи, Андрій Вітренко пояснив, як саме карантин полегшив процес вступу до ВНЗ.

"Карантин спростив процес, є кілька опцій подачі документів, з'явилася можливість електронного кабінету. Минулого року 98% абітурієнтів скористалося електронними кабінетами. Друга опція-можливість переслати свої документи через "Укрпошту", і третя – через систему електронної пошти на офіційну пошту вузу", - резюмував заступник голови МОН.

Раніше ми розповідали, що у ЗНО-2020 взяли участь понад 380 тисяч абітурієнтів.

2020 рік виявився рекордним. Справа в тому, що цього року максимальну кількість балів за тестову роботу отримали 447 осіб, це на 63% більше, якщо порівнювати з 2019 роком.

Організатори ЗНО - 2020 цей феномен пояснили тим, що через карантин учні сиділи вдома і мали більше часу підготуватися до важливого тестування. Однак, кількість тих, хто на 200 балів написав російську, зменшилася чи не вдвічі.

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