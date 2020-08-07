Співачка Ані Лорак з дочкою здивувала своїх шанувальників весільним відео



Про це пише Politeka.net.

На кадрах Лорак позує в розкішному вбранні під квітковою аркою і тримає дочку за руку.



З перших хвилин на відео здається, що Лорак несподівано вирішила вийти заміж. І до заповітного вівтаря її привела донькf Софія.

Однак виявилося, що Кароліна до останнього приховуває найголовніше - ніякого весілля не було.

Відеоролик був приурочений до розіграшу призів, що користується великою популярністю серед зірок російського шоу-бізнесу.





Досі Лорак не горить бажанням розкривати хоч як-небудь деталі з особистого життя. Відомо, що вона деякий час зустрічалася з продюсером Єгором Глібом, та й годі.

Раніше ми повідомляли про те, що Ані Лорак на повному серйозі "охрестила" Росію "братнім народом", незважаючи на поточні події. При цьому, Лорак зовсім не бентежить той факт, що вона, будучи українською артисткою, виступає на території РФ.

Також Лорак нещодавно дозволила собі незвичайну зйомку на траві. Співачка виглядала при цьому дуже схудлою, чому свідчить заява Кароліни про 52 кілограма.

Нагадаємо, Лорак показала, як розважалася з Джіганом до скандалу з Самойлової: "Ого, тут ще такий худий ...".

Як повідомляла Politeka, схудла Ані Лорак засвітила свої переваги відпочинку, здавшись на повний зріст: "Дива".

Також Politeka писала, що Білик і Могилевська приголомшили вчинком на публіці, Ані Лорак не стрималася: "Нічого собі пристрасть".