Певица Ани Лорак с дочерью удивила своих поклонников свадебным видео

Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Лорак позирует в роскошном наряде под цветочной аркой и держит дочь за руку.

С первых минут на видео кажется, что Лорак неожиданно решила выйти замуж. И к заветному алтарю ее привела дочь София.

Однако оказалось, что Каролина до последнего скрывает самое главное - никакой свадьбы не было.

Видеоролик был приурочен к розыгрышу призов - популярным среди звезд способом привлечь аудиторию и заработать.

Отметим, до сих пор Лорак не горит желанием раскрывать хоть как-нибудь детали из личной жизни. Известно, что она некоторое время встречалась с продюссером Егором Глебом, да и только.

Ранее мы сообщали о том, что Ани Лорак на полном серьезе "окрестила" Россию "братским народом", несмотря на текущие события. При этом, Лорак вовсе не смущает тот факт, что она, будучи украинской артисткой, выступает на территории РФ.

Также Лорак недавно позволила себе необычную съемку на траве. Певица выглядела при этом похудевшей, чему свидетельствует заявление Каролина о 52 киллограм.

Напомним, Лорак показала, как развлекалась с Джиганом до скандала с Самойловой: "Ого, тут еще такой худой...".

Как сообщала Politeka, похудевшая Ани Лорак засветила свои достоинства на отдыхе, показавшись во весь рост: "Дива".

Также Politeka писала, что Билык и Могилевская ошарашили поступком на публике, Ани Лорак не сдержалась: "Ничего себе страсть".