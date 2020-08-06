Українців попередили про запуск нового банківського сервісу, яким також зможуть скористатися клієнти ПриватБанку

Як пише Politeka.net, про це інформує прес-служба банку.

Зокрема, відтепер українці зможуть зняти готівку з картки не тільки у відділеннях банку чи через банкомати, але й на касах супермаркетів.

Для того, щоб скористатися сервісом "Гроші на касі", українцям треба звернутися до касирів і відсканувати свій QR-код (або використовувати пластикову картку), щоб зняти кошти зі свого рахунку.

Головна вимога - людина має зробити покупки на будь-яку суму у цьому супермаркеті та заздалегідь попередити касира про зняття готівки. За один раз можна зняти не більше 500 гривень.

Скористатися новим сервісом клієнти ПриватБанку зможуть у мережах супермаркетів Varus, Сільпо, Фора, на деяких заправках та у магазинах, де встановлені POS-термінали.

Для зняття готівки підійде будь-яка картка — соціальна, студентська, для виплат або зарплатна. Після підтвердження операції введенням PIN-коду банківської картки касир видасть чеки з деталями покупки товару і видачі готівки.

Поки ПриватБанк хвалиться про запуск нового сервісу, старі клієнти бідкаються на ганебний сервіс та діру у службі безпеки.

За словами клієнта, вночі він випадково помітив, що з його рахунку зникають кошти.

"...Проведена операція поповнення номера мобільного телефону з моєї банківської картки. Сума не значна (152 грн), але тут важливий сам принцип. Якщо б я вчасно не заблокував карту через підтримкубанку, не факт, що ці операції не повторилися б. Але найцікавіше - до цього практично всі операції йшли з СМС-підтвердженням на номер телефону, то в даному випадку така операція не знадобилася, і це при тому, що кошти переміщалися з банку на сторонній ресурс, а банк навіть не виконав перевірку платежів. Хто стикався з подібним? Є сенс підключати поліцію? Або відразу претензії подавати на дії банку?", - зазначив він у негативному відгуку.

"З питання списання коштів, необхідно розуміти, що залишаючи дані картки на сторонніх сайтах та підтвердивши авторизацію картки, Ви даєте згоду на подальші списання з картки без додаткового підтвердження. В подібній ситуації, відв'язати картку можна в особистому кабінеті даного сайту або сервісу", - спробував співробітник банку перекласти вину за НП саме на клієнта.

Нагадаємо, ПриватБанк змінює умови, оплата покупок обернулася проблемою: "Мінус 20 тисяч гривень".

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк попередив українців, вводяться нові правила оплати

Також Politeka писала, що ПриватБанк блокує карти для соцвиплат, з'явилася заява