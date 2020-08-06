Популярні співаки Віра Брежнєва і Дан Балан змагаються, у кого вийшла найкраща пісня в дуеті.

Як передає Politeka.net, організатори вокального шоу " Голос країни "влаштували в соцмережі Instagram конкурс, щоб визначити найкращий Український хіт. Головними суперниками стали Віра Брежнєва і Монатік з піснею "ВЕЧЕРиНОЧКА", а також Дан Балан і Оксана Муха з їх композицією "#всепробачати".

Як виявилося, шоу запускає новий формат для підбору учасників. Для початку організатори попросили проголосувати за кращу пісню, на думку слухачів. Коли ж визначиться переможець, бажаючі зможуть заспівати популярний хіт, записати виступ на камеру і викласти в "Instagram" з правильними тегами. Кращі виконавці-аматори зможуть потрапити в одинадцятий сезон"Голосу країни".

Думки і голоси українців розділилися. У коментарях розгорнулася справжня баталія між шанувальниками віри Брежнєва, Монатіка, Дана Балана і Оксани Мухи:

"Кхааххахаах, серйозно?😂 Я пісню Монатіка і віри, скрізь майже чув, і в машинах, радіо, у знайомих багатьох завантажена, а пісню Дана і Оксани, ну чесно, хітом не назвеш😂"; " MONATIK і Віра Брежнєва! Трек, що створює настрій, плюс обожнюваний і найулюбленіший музикант)"; "Ну, українських хітів, значить українською мовою, тоді #всепробачати"; " щось мені ця вечірка не зайшла, а #всепробачати дуже душевна 😍"; " Тут неможливо вибрати 😳"; " а чому не Тіна?"; "Краще б Дана з Тіною поставили з піснею Пам'ятаєш😎 а так, то я за Оксану і Дана❤️🔥❤️"; "Мені подобаються дві пісні💜, Але пісня "все пробачити" до сліз доводить. Я плакала сильно".

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