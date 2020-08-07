У Алли Пугачової з'явилася серйозна "суперниця"
Про це пише Politeka.net.
Так, нове відео з Лізою Галкіною було опубліковано фан-акаунтом в соцмережі Instagram, який присвячений виключно молодшій дочці Алли Пугачової.
На ролику можна оцінити акторську майстерність маленької Лізи, яка, мабуть, готується замінити на сцені Аллу Пугачову.
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"Імпровізує", - йдеться в підписі до відео, на якому можна побачити, як Ліза Галкіна емоційно читає вірш.
Шанувальників Алли Пугачової і Максима Галкіна розчулив відеоролик, під яким вони залишили десятки захоплених коментарів.
Деякі фанати також припустили, що Ліза Галкіна, можливо, скоро засвітиться на великій сцені в якості заміни російської Примадонни.
"Лізочка, ти просто принадність", "Майбутня примадонна!", "Чарівний дитина! У всіх відносинах. Приємно дивитися і слухати милий голосок", " дівчинка просто диво...Будь щаслива, Малятко", "Дуже радує, що росте заміна Алли Пугачової", "У великих людей, і діти обдаровані"," красуня", "Розумничка і красуня як мама","Незвичайне золото, Пора розвивати талант", "Майбутня зірка, природа не відпочила на дітях Алли і Максима!",- написали вони в коментарях.
Раніше російський екстрасенс Олександр Кінджинов припустив, що Алла Пугачова остаточно завершить кар'єру. Але її справу, можливо, продовжить Ліза Галкіна.
За словами таролога, у молодшої дочки Алли Пугачової є всі шанси затьмарити свою маму-примадонну.
Нагадавши, у родині Пугачової очікується поповнення, Ліза і Гаррі будуть щасливі: "дівчинку назвуть..."
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