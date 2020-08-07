У Аллы Пугачевой появилась серьезная "соперница"
Об этом пишет Politeka.net.
Так, новое видео с Лизой Галкиной было опубликовано фан-аккаунтом в соцсети Instagram, который посвящен исключительно младшей дочери Аллы Пугачевой.
На ролике можно оценить актерское мастерство маленькой Лизы, которая, видимо, готовится заменить на сцене Аллу Пугачеву.
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"Импровизирует", - говорится в подписи к видео, на котором можно увидеть, как Лиза Галкина эмоционально читает стихотворение.
Поклонников Аллы Пугачевой и Максима Галкина умилил видеоролик, под которым они оставили десятки восторженных комментариев.
Некоторые фанаты также предположили, что Лиза Галкина, возможно, скоро засветится на большой сцене в качестве замены российской примадонны.
"Лизочка, ты просто прелесть", "Будущая примадонна!", "Прелестный ребёнок! Во всех отношениях. Приятно смотреть и слушать милый голосок", "Девочка просто чудо...Будь счастлива, малышка", "Очень радует что растёт замена Аллы Пугачевой", "У великих людей , и дети одаренные", "Красавица", "Умничка и красавица как мама", "Необыкновенное золото, Пора развивать талант", "Будущая звезда, природа не отдохнула на детях Аллы и Максима!", - написали они в комментариях.
Ранее российский экстрасенс Александр Кинжинов предположил, что Алла Пугачева окончательно завершит карьеру. Но ее дело, возможно, продолжит Лиза Галкина.
По словам таролога, у младшей дочери Аллы Пугачевой есть все шансы затмить свою маму-примадонну.
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