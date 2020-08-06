Известная российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева показала, на какие жертвы идет ради красоты и любви

Она опубликовала необычные фото на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

На снимках знаменитость позирует во время косметической процедуры. Настя Ивлеева нанесла на свое лицо черную маску, с которой выглядит весьма неприглядно. Звезда "Орла и Решки", вдобавок, иронично улыбается, подчеркивая свое неловкое положение. Волосы девушка собрала под специальной защитной шапочкой, что дополнило ее экстравагантный образ.

"Под этим постом хочу признаться в любви одному челоэччччку: @sayonaraboy ты мой краш ❤️", - подписала Ивлеева.

Пользователи соцсети оценили внешний вид Насти в комментариях. Мнения поклонников разделились, некоторые похвалили блогера за откровенность, а другие считают, что такие кадры не стоит показывать, а особенно - возлюбленному мужчине:

"😂Блин), ну клёво же😆💪🏻 так здорово, что не одинаковая со всеми, расфуфыренная и лоснящаяся, а настоящая! Живая! Класс!!! Не меняйся пожалуйста 🌹👍"; "Фотки на карантине которые мы заслужили: 😁👍🏻"; "Он убежит же увидев такое))"; "ага, сразу на развод подаст😁😁👊🏻👊🏻👊🏻"; "С каждым разом всё краше и краше. Скоро на Вассермана будешь похожа🤣"; "Божественна😍"; "Это явно самое неординарное что я видел за последние сутки😅 Анастасия как всегда прекрасна 🔥".

Стоит отметить, что ее муж, популярный рэпер Элджей, ответил в комментариях весьма скромно - оставил лишь смайлик с сердечком. Вероятно, он потерял дар речи от такой "красоты".

Напомним, что Ивлеева из «Орла и решки» после шуток о Лободе не сдержалась и оценила новый клип: «Позор полнейший».

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