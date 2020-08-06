Популярная российская ведущая Ольга Бузова снова оказалась в центре неоднозначной ситуации

Об этом пишет и передает Politeka.net.

Дело в том, что звезда нашумевшего проекта "Дом 2" Ольга Бузова травмировала лодыжку во время подготовки к телевизионного шоу "Ледниковый период", когда совершала очередной спортивный элемент на ледовой прощадке.

"Начался новый этап в моей жизни. Я уже в течении нескольких недель учусь кататься на коньках. Мне дается все это очень сложно, так как я в своей жизни до этого стояла на льду только в детстве последний раз в лет шесть. Ну и пару раз типа съездила на каток, подержалась за бортик. Пока ощущение, что «я как корова на льду» не проходит, но вы знаете какая я упорная и какой боец. Надеюсь, показать хороший результат в этом проекте", - рассказала Бузова в собвстенном блоге.

Но судя по всему, что Ольга раз за разом травмируется, рискует и вовсе не принять участие в проекте.

Напомним, что до этого Ольга успела повредить одну из связок на ноге, ей понадобилась медицинская помощь.

Ранее мы рассказывали, что Бузова в откровенной форме призналась о предательстве любимого человека. Телеведущая в деталях поведала общественности как развивались ее непростые отношения с блогером Давидом Манукяном, более известного как Дава.

Напомним, Бузова в костюме горничной потрясла откровением о жизни до славы.

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