Актриса Кристина Асмус после расставания с Гариком Харламовым рассказала, что ее беспокоит

Об этом пишет Politeka.net.

Так, звезда "Интернов" дала понять своим поклонникам, что ей невероятно надоели слухи и сплетни, а также бестактность ее подписчиков в социальных сетях.

В своем личном Instagram Кристина Асмус опубликовала пост, в котором привела выдержку комментариев, которые ей чаще всего оставляют.

Стоит отметить, что в публикации звезда также прошлась по слухам о ее возможном романе с актером Алексеем Чадовым.

"Слишком худая. Одинаковое выражение лица. Красная помада не идёт. Так вы развозитесь или пиар? Красивая. Стрёмная. Зачем голову наклонять всё время? Почему в чёрном? Не узнала. Когда новый порнофильм? Без мейка лучше. Про Чадова слухи? Чё с конкурсом в итоге? С*ськи норм. В одежде не интересна. Ты кто? Брови свои или ботокс? А где хештеги? Ответь в директ. Чё грустная? Можно с тобой замутить? Какой фирмы платье?..Хотя пофиг", - говорится в публикации Асмус.

Пользователи мгновенно отреагировали на пост и поддержали Кристину Асмус.

"Наверное каждая женщина столкнулась с подобной критикой", "Красивым женщинам всегда завидуют и желчью брызжат", "Вы очень классная! Остальные пусть молча завидуют!", "И зачем вы перечислили мои вопросы?", "Ты просто прелесть", "Все идеально", "Все супер, красотка!", "Кристина, ты классная! Не слушай никого! Эксперементируй с образом, если хочешь!", "Все начинается с уверенности в себе, тогда никто таких вопросов задавать не будет", "Крис, ты неповторимая", "Люди зависливы и злы посвоей природе. Забей на троллей. Живи для себя", "Да ты успокойся! Чего завелась-то?!", - написали они в комментариях.

Ранее в сети появлялись слухи о том, что кристина Асмус закрутила роман с актером Алексеем Чадовым.

Артистка во время самоизоляции не теряла время даром и кардинально изменила свою повседневную жизнь. Помимо роли в проекте, Асмус была окружена вниманием другого представителя российского шоу-биза в лице Алексея Чадова, который является режиссером и сценаристом фильма "Джон".

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.