Зірка студії " Квартал 95» Марта Адамчук вразила образом

Актриса з "жіночого кварталу" поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На фотокартці Адамчук показала своє відображення в дзеркалі з фігурною рамою золотистого кольору. Артистка відображена в чорному топі з мереживними вставками і досить глибоким декольте. При цьому видно. Що бюстгальтер артистка не одягала.

Вона нахилила голову в бік і злегка торкається рукою волосся. Образ доповнює легкий макіяж, який тільки підкреслює природну красу яскравою брюнетки.

"Не знаю, бути чутливим-це все ж добре чи не завжди?» ,- написала Адамчук. "Це про справжнє життя", - відповіли їй в коментарях.

Щодо виду артистки, користувачі відреагували коротко:»вогонь".

Раніше ми писали, що Адамчук поділилася з шанувальниками фото в дуже стильному образі.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 34-річна зірка опублікувала чорно-білий знімок, на якому постала в чорному кроп-топі і світлих брюках. Жакет від костюма дівчина повісила на спинку крісла.

Образ доповнює ідеальний макіяж, який надає і без того вишуканим рисам обличчя Марти особливу аристократичність. Волосся Адамчук зібрала в хвіст.

Нагадавши, спекотна красуня з "Квартал 95" блиснула ідеальним пресом в короткому топіку.

Як повідомляла Politeka, красуні з "Квартал 95" підкорили молодими тілами в сукнях з декольте.

Також Politeka писала, що гаряча брюнетка з "Квартал 95 «блиснула формами в чорному ліфчику посеред вулиці:»яка красива".