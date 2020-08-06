Нищівний удар по долару: Нацбанк різко змінив курс валют, що буде з гривнею

Курс валют в Україні 6 серпня змусить громадян попітніти, після тривалого зростання долару влаштують пастку.

Так, Долар після тривалого подорожчання відкриє торги з неймовірного падіння: -11,97 гривні. При цьому уточнюється, що до середини минулого дня валюта вже втратила 10,16, однак цього гривні здалося явно мало.

Курс валют 6 серпня на міжбанку буде виглядати наступним чином:

100 доларів-2770,28 грн;

100 євро-3290,12 грн.

ЗНО-2020: абітурієнтам виплатять грошові премії від влади, «по 10 тисяч гривень кожному...»

Багато українських міст вирішили заохотити своїх випускників-рекордсменів, які написали ЗНО на 200 балів.

Ще не у всіх містах озвучили розмір винагороди.

Але ось у Львові діти, які отримали 200 балів по одному з предметів ЗНО, можуть розраховувати на премію в розмірі 5 тис.гривень. По 10 тисяч гривень кожному вручать тим, хто отримав 200 балів з двох предметів, а 20 тис.гривень обіцяють повним рекордсменам, які отримали 600 балів.

Випускники Виноградівського району Закарпатської області отримають по 3 тис.гривень за результат 195-200 балів, 1,5 тис. гривень за 190-195 балів. Крім цього, невелику грошову премію (650 грн) отримають випускники, які склали ЗНО на 180-190 балів.

Стрибок тарифів на комуналку і нові субсидії, українців попередили: "ціна в два рази…»

Найближчим часом в Україні може збільшитися кількість субсидіантів, які не зможуть оплачувати комунальні послуги в повному обсязі.

Таку думку озвучила координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадської мережі "Опора" Тетяна Бойко.

За її словами, з початку 2019 року ціна на газ впала майже в два рази. Але зараз вона починає знову рости. Бойко вважає, що зростання тарифів буде повільним, а до рівня 2017-2018 років ціна зросте не дуже скоро. Тим не менш, кількість субсидіантів все одно зросте.

Експерт зазначила, що падіння доходів українців і зростання тарифів, звичайно, призведе до збільшення кількості субсидіантів.

"Рівень тих, хто платить за комуналку, коливатиметься на позначці 95%. Навіть з цих 5% ще 80% можуть платити, якщо з ними б підприємства проводили правильну роботу зі збору платежів», - пояснює експерт.

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