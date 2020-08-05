Красуня перевершила сама себе

Українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Кварталу 95", похвалилася розкішними формами в одному купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Який з них вже мій?» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Нікітіна позувала в трьох різних облягаючих купальниках, кожен з яких ефектно підкреслював її розкішну фігуру.

Крім того, на кадрах, якими поділилася Нікітіна, знаменитість крутитися на камеру, показуючи апетитні ракурси. При цьому знаменитість не забувала грайливо поглядати в кадр.

Однак її шанувальники не змогли що-небудь сказати, оскільки кадрами актриса поділилася у себе в Сторіс.

До цього ми розповідали, що відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі з подружкою.

На фото Катерина позувала в чорному топі й спідниці. Друга красуня здалася в сукні й без білизни. Дівчата доповнили образ стильними прикрасами, роблячи образ максимально східним. Красуні обнялися і вразили спокусливими поглядами фотографа.

"Найближчим часом", - написала красуня під фото.

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