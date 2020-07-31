Популярна британська виконавиця Дуа Липа блиснула природною красою під час відпочинку на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує сидячи на природі у джинсовому одязі, яке доповнила білим взуттям і рожевим топом. Приспущений наряд засвітив на камеру ідеальні вигини знаменитості. Фотографію красуня ніяк не підписала, хоча її шанувальники буквально «вибухнули» компліментами.

«Ідеальна крихітка», «дуже мило», «неймовірний вигляд», «королева!», «хотів би сісти з тобою», «божественна Дуа», «ти ідеал», «найкраща просто», «богиня! Пощастило ж комусь», — пишуть вони.

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Дуа постала перед камерою в дуже зухвалий, але звичному для неї образі. Вона одягла короткий топ, який обтягнув її невеликі груди. Вниз артистка наділу широкі штани, які явно не підходили їй за розміром. Вона спустила їх, засвітивши чорні трусики. Волосся Липа звично заколола, залишивши звисати дві білі пасма. На фото співачка засвітила пірсинг у пупку і татуювання.

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