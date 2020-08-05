Багато українських міст вирішили заохотити своїх випускників-рекордсменів, які написали ЗНО на 200 балів

Як пише Politeka.net, один з найвищих показників із ЗНО у 2020 році показав Харків. Там іспити на 200 балів написав 31 абітурієнт. У Департаменті освіти Харківської міськради пообіцяли, що вручать рекордсменам грошові премії. Поки невідомо, які суми отримають випускники. Це вирішать на найближчому засіданні сесії міськради.

Тим часом в інших містах вже озвучили розмір винагороди. Так, у Львові діє програма для обдарованої молоді. Діти, які отримали 200 балів по одному з предметів ЗНО, можуть розраховувати на премію в розмірі 5 тис. гривень. По 10 тисяч гривень кожному вручать тим, хто отримав 200 балів з двох предметів, а 20 тис. гривень обіцяють повним рекордсменам, які отримали 600 балів.

Випускники Виноградівського району Закарпатської області отримають по 3 тис.гривень за результат 195-200 балів, 1,5 тис. гривень за 190-195 балів. Крім цього, невелику грошову премію (650 грн) отримають випускники, які склали ЗНО на 180-190 балів.

Рекордсменом за обіцяними преміями стало Мукачево. Там обіцяють виплатити випускникам до 100 тис. гривень. 20 тис. грн заплатять за 200 балів, 50 тис.грн за 400 балів і 100 тис. грн за три успішно зданих предмета.

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