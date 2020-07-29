Не исключено, что украинцы смогут поступать в высшие учебные заведения без прохождения обязательного ВНО

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, президента Владимира Зеленского просят в этом году позволить украинцам вступать в вузы без прохождения тестирования.

Соответствующая петиция была создана на официальном портале главы государства.

Автор петиции Павел Фирст просит у Владимира Зеленского разрешить высшим учебным заведениям страны принимать на контракт абитуриентов без результатов внешнего независимого оценивания именно в 2020 году.

Свою инициативу он объясняет тем что, из-за карантина карантин, который был введен властями на фоне эпидемии китайского вируса, немало людей не сдали тестирование, а вузам не хватает студентов.

"В связи с карантином много людей не сдали экзамен или вообще не зарегистрировались на ВНО. Многим высшим учебным заведениям не хватает и так студентов на контрактах. Хорошо для крупных городов, куда приезжают иностранцы, что с другими городами? Просим внести часовую смену и дать возможность получить образование и помочь университетам", - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что петицию-обращение Владимира Зеленского уже подписали 97 человек, а сбор подписей продлится еще 90 дней.

К этого мы писали опасность "потерять" место в рейтинге по итогам ВНО за репетиторах, которые сдают тесты только для того, чтобы похвастаться результатам.

Об этом после анализа результатов ВНО-2020 написал в своем Фейсбуке директор Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александр Сидоренко.

Он уточнил, что изучение данных участников, которые набрали 200 баллов, показало интересную тенденцию.

«Среди лиц, которые получили 200 баллов, достаточно большое количество выпускников прошлых лет. Мы проанализировали их данные. Оказывается, что некоторые из них выбрали для прохождения ЗНО один предмет, возраст - 30. Более того - некоторые сдают ВНО ежегодно последние 4 года», - ранее пояснял эксперт.

Напомним, у абитуриентов массово «украли» баллы, скандал разгорелся из-за результаты тестов.

Как сообщала Politeka, десятки тысяч абитуриентов не смогут поступить в вузы Украины, что произошло.

Также Politeka писала, что в Украине резко меняют правила поступления в вузы, новый закон уже подписан.