Українських пенсіонерів попередили про видачу грошей, на ці потреби вже були виділені мільярди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України.

Так, за словами чиновників, початок фінансування пенсій за серпень почалося згідно з графіком. На ці цілі було виділено близько 4,8 мільярда гривень.

Крім того, нібито було забезпечено фінансування пенсійних виплат на загальну суму в сім з половиною мільярдів гривень.

"Виплата серпневих пенсій буде проводитися у встановлену кожному пенсіонеру дату і в установленому порядку", - йдеться в тексті повідомлення.

До цього ми розповідали про поетапне підвищення пенсійного віку в Україні, яке передбачено чинною реформою.

"Це поступове збільшення мінімального страхового стажу — з 15 мінімальних років для отримання пенсії до 35 років - більше ніж у 2,5 рази. Підвищення мінімально необхідного страхового стажу до 35 років, щоб мати право вийти на пенсію, і є пенсійна реформа», - нагадує експерт Андрій Павловський.

На сьогодні при виході на пенсію потрібно мати як мінімум 27-28 років страхового стажу, але через пару років ця цифра зросте до 35 років.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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