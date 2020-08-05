Украинских пенсионеров предупредили о скорой выдаче денег, на эти нужды уже были выделены миллиарды

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

Так, по словам чиновников, начало финансирование пенсий за август началось согласно графику. На эти цели были выделены около 4,8 миллиарда гривен.

Кроме того, якобы были обеспечено финансирование пенсионных выплат на общую сумму в семь с половиной миллиардов гривен.

«Выплата августовских пенсий будет проводиться в установленную каждому пенсионеру дату и в установленном порядке», — говорится в тексте сообщения.

До этого мы рассказывали о поэтапном повышении пенсионного возраста в Украине, которое предусмотрено действующей реформой.

«Это постепенное увеличение минимального страхового стажа — с 15 минимальных лет для получения пенсии до 35 лет — больше чем в 2,5 раза. Повышение минимально необходимого страхового стажа до 35 лет, чтобы иметь право выйти на пенсию, и есть пенсионная реформа», - напоминает эксперт Андрей Павловский.

На сегодня при выходе на пенсию нужно иметь как минимум 27−28 лет страхового стажа, но через пару лет эта цифра вырастет до 35 лет.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.