Американська модель, телеведуча і бізнесвумен Кім Кардашьян повернулася до роботи після скандалу зі своїм чоловіком Каньє Вестом

Як пише Politeka.net, свіжі фото і відео зірка опублікувала у себе в Instagram, хоча останнім часом вона досить рідко заходила в соцмережу. Кардашьян опублікувала відео, на якому позувала в стягуючій білизні власного виробництва. Як відомо, Кім випускає білизну для жінок різної комплекції. Кардашьян сама приміряє білизну і сама її рекламує.

Варто відзначити що на відео Кім показала свою фігуру без прикрас і без фотошопу. В очі кидається той факт, що модель набрала вагу. Можливо, позначився карантин або стрес, пов'язаний з чоловіком. На відео видно великі стегна знаменитості, які насилу змогла приховати еластична тканина. Крім цього, видно, що груди Кім теж ледь помістилася в ліфчику. Шанувальники теж звернули на це увагу.

"Які форми", " Кім, що з тобою?", "Ого, яка велика", "ніби вагітна", - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, нещодавно Каньє Уест написав у себе в соцмережах, що хоче розлучитися з Кардашьян. Він також розкрив подробиці з їхнього особистого життя. Кім, у свою чергу, повідомила, що у її чоловіка біполярний розлад.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

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