Відома актриса Тетяна Кравченко, яка прославилася завдяки ролі в серіалі "Свати", показала себе у всій красі

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці Кравченко в Instagram з'явилася яскрава фотографія актриси. Кравченко була одягнена в яскраву шовкову сукню. На голові у неї був пов'язаний бант в тон костюму. Красуня тримала в руках рум'яна і збиралася доповнити свій і без того яскравий макіяж.

Фото вийшло дуже яскравим ще й тому, що актриса дивилася в кадр і підморгувала. Завдяки яскравій міміці виглядала вона дуже дружелюбно.

"Всім класного вечора", - підписали фото автори аккаунта.

За годину пост зібрав понад 3 тисячі лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Тетян, ви дуже схожі на Аросеву. Це здорово", "Тетяна, землячка, ви чудова!", "Чарівна","ви така класна","Найхаризматичніша актриса століття","Озарніца!", "Вечір правда класний, тому що я бачу вас Тетяна! Ви чудова", "диво, як хороша!», "Танюха ти супер", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Тетяна Кравченко з'явилася в громадському місці в дуже стильному образі. Актриса позувала в пальто, шапці і затемнених окулярах. Образ Кравченко доповнила червоним шарфом.

Нагадаємо, що Валюха зі "Сватів" накинулася на Добронравова, актор не витримав: "ти що з котушок з'їхала?».

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко з квітами на голові ошелешила яскравим образом: "Ось це красуня!».

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко з короткою стрижкою здивувала змінами в зовнішності:"як молоди ми були".