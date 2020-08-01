Напередодні виходу сьомого сезону популярного серіалу "Свати" шанувальники активно діляться і обговорюють кращі моменти з минулих сезонів

Як передає Politeka.net, один з уривків з'явився на фан-сторінці серіалу в Instagram. На відео головні героїні серіалу Валюха і Ольга Миколаївна намагаються розборонити Івана Будько і нового чоловіка Ольги Олександра, які зчепилися і билися в наметі.

Жінки біжать до місця події, безуспішно намагаються розборонити чоловіків, після чого Валюха вирішує облити їх водою. Іван вилазить з намету і накидається на Валюху.

«Валюха ти чого? Ти з глузду з'їхала?», - заявляє головний герой, на що артистка відповідає: «Це я з глузду з'їхала, це ти з глузду з'їхав. Тобі вже під п'ятий десяток, а ти що твориш?».

«Пам'ятаєте цей момент?», - підписали відео шанувальники.

За годину відео подивилися понад 6 тисяч осіб. В коментарях залишили масу позитивних відгуків про серіал.

«Прелесть яка», «Молодці», «Звичайно пам'ятаємо», «Який ніжний, легкий серіал, дивишся, смієшся, розслабляєшся і забуваєш про все. Дякую всім, хто створив цей серіал, а головне всім хто знявся в ньому душею», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, 7-й сезон серіалу повинен був вийти восени 2020 року. Однак через карантин вихід, швидше за все, відкладуть.

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