Зірка " Квартал 95» Євген Кошовий порадував шанувальників спільним знімком з коміком Юрієм Ткачем

Як повідомляє Politeka.net, після виборів Юрій Ткач замінив у команді Володимира Зеленського. Зараз він повноправний член колективу, який бере участь у багатьох проектах студії. В Instagram у Євгена Кошового з'явилася фотографія з гримерки.

Судячи з фото, Кошовий зловив Ткача не в самий підходящий момент. Сам Євген стояв у штанях і піджаку, а Ткач прикривався костюмом і загадково посміхався. Внизу виднілися його голі ноги в шльопанцях. Можливо, Кошовий зловив його в момент переодягання.

"Два друга. Юрій Ткач акторище», - підписав фото Кошовий.

Зазначимо, що Юрій Ткач працює з "Квартал 95" з 2013 року. Продюсери помітили його під час Української ліги КВК. Ткач як і Ігор Ласточкін грали в збірній Дніпра. У 2013 році Ткача запросили зніматися в ситкомі «Країна У», завдяки якому він і прославився. Сьогодні він є суддею "Ліги сміху", а також ведучим "Розсміши коміка".

Раніше ми писали, що Євген Кошовий розсмішив шанувальників кумедним фото, на якому він сидів у скульптурі корови. Скульптура виявилася незвичайною. Корова була синього кольору, в ній була дірка в яку можна було залізти.

Нагадаємо, що Кошовий з "Квартал 95" змінив толстовку на розкішний смокінг, кадри вражають: інша людина.

Як повідомляла Politeka, Олену Кравець та Євгена Кошового з "Квартал 95" застукали за інтригуючим заняттям: "Прямо на сходинках...".

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